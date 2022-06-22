انتخاب الهلال الأحمر المصري عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي بجنيف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري وجه بالترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف – سويسرا، وذلك في خطوة لتعظيم الدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري عالميًا، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها الدولة المصرية والتمثيل المصري في مقاعد اتخاذ القرار عالميًا ولاسيما في العمل الإنساني والذى يتواكب مع إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

ولفتت «التضامن» في بيان لها إلى أن الهلال الأحمر المصري خاض رحلة شاقة خلال مرحلة التحضير لانتخابات عضوية مجلس الإدارة منذ إعلان الترشح على العضوية ضمن خمسة مقاعد عن قارة إفريقيا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر لمدة 4 سنوات عن الدورة 2021 – 2025.

منافسة قوية بين المرشحين

ومع بداية الدورة الثالثة والعشرين للاجتماعات الدستورية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بواقع 192 جمعية وطنية حول العالم، شهدت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي منافسة قوية بين المرشحين والتي جاءت نتائجها بنجاح جمعية الهلال الأحمر المصري ضمن خمسة مقاعد عن قارة إفريقيا بعدد 110 أصوات صحيحة من أصل 180 صوتًا متاحة للتصويت لينتخب لأول مرة في العقد الأخير الهلال الأحمر المصري ضمن خمسة مقاعد عن قارة إفريقيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمدة أربع سنوات.

ومثل وفد جمعية الهلال الأحمر المصري في الاجتماعات الدستورية، كلا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري وعلي مبارك أمين صندوق جمعية الهلال أحمر المصري والدكتورة آمال امام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالجمعية والدكتور محمود ثروت مدير إدارة الصحة والرعاية بالجمعية.

192 دولة في العالم تمتلك أكبر شبكة متطوعين في العالم

الجدير بالذكر أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعد أكبر الجمعيات الإنسانية في العالم، حيث تتواجد في عدد 192 دولة في العالم وتمتلك أكبر شبكة متطوعين في العالم بعدد ١٢ مليون متطوع، علاوة على كونها جهازمعاون للسلطات العامة في بلدانها.

ومن المقرر أن يتيح وجود جمعية الهلال الأحمر المصري في عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلي المشاركة في وضع السياسات العالمية الخاصة بالحركة الدولية، وهو الأمر الذي بدوره سوف يعضد من الخدمات الإنسانية في شتى البقاع.