«التعليم» تحدد موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022

موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022، من أهم المعلومات التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة تفاصيل التنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بحد أدنى 220 درجة، وهو ما حسمه ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة.

قال «أنس» لـ«الوطن»، إن تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022 سيتم إعلانه رسميا من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بحيث تكون المديرية انتهت من عمل المجمع التكراري للدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية التي عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022

وأضاف ياسر أنس، أنه من المرجح إعلان تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022 يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو بعد اعتماده رسمياً من قبل المحافظ، موضحاً أنه سيتم الإعلان أيضاً عن تنسيق الثانوية الفنية لمختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.

وأشار مدير التعليم العام، إلى أن تنسيق الثانوية العامة يتوقف على المجمع التكراري لدرجات طلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن موعد التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بعد إعلان الحد الأدنى للتنسيق.

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2021

اعتمد محافظ القاهرة تنسيق الثانوي العام بحد أدنى 235 درجة، وجرى تقسيمه لـ3 مراحل، الأولى تقبل الحاصلين على الدرجة النهائية وحتى 255 درجة، والثانية من 254 درجة وحتى 245 درجة والثالثة من 244 درجة لـ235 درجة.