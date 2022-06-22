نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت

استقبل الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور خالد محارب، الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلاب الكويتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

تقديم الرعاية للطلاب الوافدين من دولة الكويت

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتقديم الرعاية للطلاب الوافدين من دولة الكويت الشقيقة بالجامعة.

وأكد الدكتور وائل نبيل خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على توطيد الجانب العلمي مع دولة الكويت الشقيقة، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

تذليل العقبات التي تواجه الطلاب

من جهته، أشاد الدكتور خالد محارب بجهود وزارة التعليم العالي المصرية، وجهود إدارة الجامعة في تلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب لاسيما البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها كليات الجامعة بما يليق باسم وتاريخ جامعة الإسكندرية وبما يواكب أحدث معايير التعليم العالمية، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تستقبل أكبر عدد من الطلاب الكويتيين المبتعثين من وزارة التعليم العالي الكويتية للدراسة بها.

جدير بالذكر أن رؤية إدارة الوافدين في جامعة الإسكندرية تهدف إلى دعم صورة جامعة الإسكندرية علي المستوى العربي والدولي كجامعة مصرية ذات طابع متميز وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي في زيادة عوامل الجذب من خلال توفير أعلي المستويات في الخدمات والبرامج التعليمية للطلاب الوافدين والارتقاء بمستوى الخريج مما يجعله سفيرا لجامعة الإسكندرية بعد التخرج.