كتابة الاسم على «الجيلاتي الرول» أحدث صيحات مصيف الإسكندرية 2022

ابتكر أحد محلات الجيلاتي الشهيرة في الإسكندرية طريقة تقديم «الآيس كريم» بشكل جذاب لرواد المدينة الساحلية خلال مصيف 2022، عبر كتابة أسماءهم على «الجيلاتي الرول» التي تصنع لحظيا أمام أعينهم ما ساهم في زيادة الإقبال من المصطافين على تلك الفكرة الجذابة التي استغلها البعض للتعبير عن حبهم للآخرين بكتابة أسمائهم أيضاً ما جعل الأمر يتجاوز فكرة تناول «الآيس كريم» المثلج في عز الحر إلى فكرة الاستمتاع واتخاذ الصور التذكارية قبل تناوله.

فكرة كتابة الاسم على الجيلاتي

«اكتب اسمك على الجيلاتي زي اطبع صورتك على المج» هكذا أوضح مجدي زكي، مالك محل الجيلاتي الشهير في شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، والذي تجاوز عمر المحل 35 عاما، حيث أراد تقديم فكرة مميزة لجذب رواد الشواطئ هذا العام، وهو ما تم بذلك الأمر.

الجيلاتي الرول الأنسب للفكرة

وأضاف زكي لـ«الوطن»، أنه استغل الفترة الماضية في تدريب «صنايعية الجيلاتي الرول» على تلك الفكرة استعدادا لموسم الصيف، حيث أن طريقة الكتابة ليست سهلة وتحتاج إلى تمكن، لافتا إلى أنهم يكتبون الأسماء بالصوص المناسب لطعم الجيلاتي المصنوعة، حيث أن هذا النوع من الجيلاتي يصنع أمام الجمهور وبكافة الأطعمة التي يرغبون فيها إذ كان بأي نوع من أنواع الشيكولاتة أو الفواكه، ولكل منها صوص بطعم يناسبه ولون يزيد من رونق الجيلاتي.

خدمة مجانية دون إضافات مادية

وأكد صاحب المحل أن كتابة الأسماء على الجيلاتي هي خدمة مجانية يقدمها المحل للزبائن دون أي رسوم إضافية على الرغم من كونها تحتاج إلى كمية من الصوص الإضافي مرتفع الثمن إلا أنه يرى أن سعادة الزبون أهم من أي إضافات مالية تثقل العبئ عليهم.

ولفت إلى أن بعض المصطافين أصبحوا يأتون إليه من أجل كتابة أسماء أحبابهم أو أصدقائهم على الجيلاتي وتصويرها لهم وإرسال الصور عبر التطبيقات الإلكترونية لهم في أماكن تواجدهم في المحافظات الأخرى تعبيرا عن حبهم وأنهم يتذكرونهم حتى في وقت المصيف، الأمر الذي يزيد محبة الناس لبعضهم البعض.

العرسان الأكثر إقبالاً

«ريمون مكرم ومارينا ناجي» عرسان جدد في الإسكندرية منذ عدة أيام، أعجبتهم الفكرة واتخذوا أول خروجة لهم لشارع خالد بن الوليد حيث قررا كتابة أسمائهم على الجيلاتي تعبيرا عن حبهما لبعض واحتفالا بزواجهما.

ويقول «ريمون»: «عجبتني الفكرة وحبيت أعبر لمراتي عن حبي ليها وقدمت لها جيلاتي عليها اسمها، الصراحة فكرة جميلة وتزود متعة أكل الجيلاتي»، وبدورها أكدت زوجته أنها تجربة مميزة، من أول رؤية الجيلاتي تصنع أمامهما على الجريل المثلج حتى كتابة الأسماء وصولا إلى تناولها حيث يوفر الاسم كمية من الصوص الذي يزيد من جمال الجيلاتي.