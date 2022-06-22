التضامن: التوسع في دعم صغار المنتجين والمزارعين وتعزيز البيئة النظيفة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى البدء في الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبل الحفاظ علي البيئة، لافتة إلى أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة، والتوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.

تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية

وأشارت وزارة التضامن، فى بيان لها منذ قليل، أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والانصاف الاجتماعي والحرص على الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي على الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية وخفض التلوث وانخفاض الكربون والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة.

زيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء

وأوضحت أنه يجرى العمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ على المناطق المطورة، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات.

معارض ديارنا من إعادة تدوير منتجات بيئية

ولفتت إلى أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدن ، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز على الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض ديارنا تجرى من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.

وأشارت التضامن الاجتماعي، إلى أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، لبناء جسر للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.