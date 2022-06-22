ولي عهد الكويت: هناك ممارسات تهدد وحدتنا.. ولن نتدخل في عمل مجلس الأمة القادم

قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنّ هناك حاجة إلى الحيطة والحذر وأخذ العبر في الأزمات والتحديات والأخطار.

الأهواء الشخصية تقود المشهد السياسي

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت: «نحن أمام هذه المشاكل منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح ولا تحقق المقاصد الشعبية المأمونة والمنتظرة، فالمشهد السياسي تدمره الخلافات والصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه».

وتابع أن هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التزام البعض بالقسم الذي قطعه على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، وتكريس خدمته للوطن والمواطنين، ما ترتب على كل ذلك القيام بممارسات تهدد الوحدة الوطنية، وخاصة أن هناك أخطارا تحيط بنا من كل جانب.

وأردف: «تعرقلت مسيرة التنمية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم المشروع، رغبة منا في احترام نصوص الدستور فقد آثرنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين إياها للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكنا نقوم بالنصح والإرشاد ولم نتدخل ولم نقم بأي إصلاحات تحقق مصلحة البلاد، ولم نلمس من خلال تلك الإدارة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموحات الشعبية».

ولي عهد الكويت: لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه

ولفت ولي عهد الكويت إلى أن الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية تسببتا في عدم اقتناع المواطنين بعمل السلطتين، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ويكون مجلس الأمة سيد قراره.