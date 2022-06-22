إنشاء كوبري مشاة بـ«بلبيس» بتكلفة 10 ملايين جنيه للحد من الحوادث

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلبيس، وذلك لإنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض، للحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين.

تذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ الكوبري

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري للبدء في تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقاً للتوقيت المحدد له ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أهالي المدينة.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

البدء في تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض

ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تقرر البدء في تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض يضم سلمًا كهربائيًا وأسانسير يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وذلك مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بأخذ الجسات والبدء في تنفيذ الأعمال بدءًا من أعمال الحفر ووضع طبقات الأساس وصولاً للانتهاء من تنفيذ الأعمال في موعد غايته 3 أشهر وبتكلفة 10 ملايين جنيه.