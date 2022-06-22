تقرير رسمي: 6 مليارات جنيه تكلفة مبادارت الصحة العامة في مصر

كشفت تقارير رسمية، صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن توفير الدولة لمخزون استراتيجي من اللقاحات والأمصال بتكلفة 2.1 مليار جنيه، وكذلك معدات سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات والأمصال، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بتكلفة تُقدر بـ27 مليارا و561 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم إنشاء 51 مستشفى، و310 وحدات ومراكز بتكلفة 22 مليارا و133 مليون جنيه، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بتطوير مرفق الإسعاف، أكدت الوزارة تطوير هذا القطاع من خلال 84 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و159 مليون جنيه.

تكاليف مبادرات الصحة العامة

وبحسب التقرير، وصلت تكاليف المشاريع الخاصة بمبادرات الصحة العامة إلى 5.99 مليار جنيه.

واستعرضت الوزارة تكلفة مشروع مشتقات البلازما، والتي بلغت 423 مليون جنيه، مشيرة إلى افتتاح وتشغيل مجمع الأمصال بحلوان، وإنشاء المجمع القومي للأمصال واللقاحات، فضلا عن توفير مخزون استراتيجي من ألبان الأطفال.

وفيما يتعلق بمستشفيات حميات الصدر خلال جائحة فيروس كورونا، أشارت الوزارة إلى تطوير ورفع كفاءة 153 مستشفى بتكلفة 438 مليون جنيه، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 30 مستشفى نموذجيا، وافتتاح 11 مستشفى بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

خطة لمكافحة السرطان

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها، أن هناك خطة لمكافحة السرطان تم إعدادها للتشخيص السريع والعلاج، حيث تم تجهيز معامل لتقليص الوقت المستغرق في تحليل العينات، فضلا عن توزيع أجهزة الأشعة على مراكز الأورام.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أنه تم تطوير سيارات الفحص الخاصة بالماموجرام والسونار، وتوزيع أجهزة تضمن تقليل الانتظار بكل خطوة، وكذلك عبء التنقل للكشف.