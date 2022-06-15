«غرفة القاهرة» تنظم ندوة توعية عن متطلبات الفاتورة الإلكترونية

نظّمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ندوة تعريفية بالفاتورة الإلكترونية لمنتسبي شعبة الأدوات والأجهزة الرياضية.

وحاضر في الندوة الدكتور وائل السيد، مدير المكتب الفني لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب، بمشاركة منتسبي الشعبة.

وقال فهد العطار رئيس الشعبة إن الندوة استهدفت التوعية بكافة متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بحيث يتم تطبيقها بالشكل السليم، خاصة أنها أصبحت واقعًا، وتعريف المنتسبين بسبل تطبيقها ضرورة حتمية.

رسالة شكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة

وأكّد «العطار»، أن «هذه الندوة جاء تنظيمها بناءً على طلب منتسبي الشعبة لمعرفة مزيد من متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ولذلك طلبنا من الغرفة تحديد موعد لهذه الندوة، وهو ما تم في أسرع وقت، ولذلك نوجه الشكر إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة، على رأسه المهندس إبراهيم العربي».

استعراض أهمية الفاتورة الإلكترونية

من جانبه استعرض الدكتور وائل السيد أهمية الفاتورة الإلكترونية وأنها أصبحت أحد محاور التطوير لدمج الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية، ونسعى أولًا بأول لتعريف مجتمع الأعمال بآخر المستجدات بها وتتبع خط سير السلع حتي وصولها إلى المستهلك النهائي لها، مع ضمان أعلى جودة لها، خاصة أن كل تعاملاتها عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية وهي الوسائل الحديثة للعصر الحالي.

وأشار «السيد» إلى أن مصلحة الضرائب تمر بمرحلة تحديث للبنية التحتية وتدريب الموظفين بها وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، مُشددًا على أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع المدني، من بينها الغرف التجارية للتوعية بالفاتورة الإلكترونية وسبل تطبيقها وشرح كافة محاورها من خلال ندوات ولقاءات تفسر ذلك بشكل توضيحي، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بحيث يتم تفادي أي سلبيات و ليكون التطبيق بشكل صحيح، لافتًا إلى استعداده لتكرار مثل هذه الندوات مرات ومرات لتقديم أي استشارة فيما يتعلق بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.