بعد مصرع 3 في حادث.. مراقب ثانوية أزهرية يغادر مستشفى أبو خليفة

أكدت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، في محافظة الإسماعيلية، أن مراقب الثانوية الأزهرية المصاب في حادث أسفر عن مصرع 3 من زملائه، في وقت سابق هذا الأسبوع، غادر المستشفى اليوم الأربعاء، بعد استقرار حالته الصحية.

وأضافت المصادر الطبية ان المصاب يُدعى «أسامة عبدالعزيز حسين»، 42 سنة، مدرس لغة عربية بمعهد ثانوي في مدينة القصاصين، وكان ضمن أعضاء لجنة الثانوية الأزهرية في القنطرة غرب.

مصرع 3 أشخاص بينهم رئيس اللجنة

وتعرضت سيارة ملاكي تحمل أرقام (ط ن ي 8427)، يستقلها رئيس لجنة الثانوية و4 آخرين من زملائه، لحادث تصادم مع سيارة أخرى رقم (ط هـ س 7845)، على طريق «القنطرة غرب - الصالحية القديمة»، قرب مدينة القنطرة، بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع رئيس اللجنة «إبراهيم عبدالمعبود إبراهيم»، 45 سنة، رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب، ومقيم في مدينة التل الكبير، إثر إصابته باشتباه نزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة ووصوله في حالة غير مستقرة.

كما أسفر الحادث عن مصرع «محمد محمود»، 45 سنة، توفى في مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف جثمانه إلى ثلاجة مستشفى حميات الإسماعيلية، فيما توفى «خالد أمين محمد صالح»، 37 سنة مقيم القنطرة شرق، فور وصوله إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

تدهور الحالة الصحية لثلاثة مصابين بالمستشفي

وقالت المصادر الطبية إنه تم احتجاز 3 مصابين، مازالوا يخضعون للعلاج في المستشفى حتى الآن، بسبب خطورة حالتهم الصحية، بينهم سيدتان.

وقالت المصادر الطبية إن إحدى السيدتين تُدعى «زينات حسن حسين حسن»، 55 سنة، تعمل مديرة معهد في القصاصين، مصابة بكسور مختلفة في الجسم وجروح، مازالت داخل المستشفى، إضافة إلى السيدة «عليا ممدوح كامل»، 42 سنة، خبيرة رياضيات ووكيلة معهد القصاصين الثانوي، مصابة بكسر في الضلوع ونزيف في الرئتين، وهما أصعب حالات المصابين.

وأشارت المصادر إلى أنه تم حجز المصاب «يوسف صابر يوسف»، 47 سنة، وكيل معهد التل الكبير، ووكيل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بالقنطرة، لإصابته بكسر في الأنف، وكسور في الوجه.