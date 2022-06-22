بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 4 أشخاص بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام واحة العرب، في اتجاه القاهرة، بمركز دمنهور، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام واحة العرب، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إبراهيم السيد عبدالمنعم، 32 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، ومحمد حسن رمضان، 35 عاما، مقيم بإدكو، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وسمير حسني عبدالكريم، 40 عاما، مقيم في إيتاي البارود، مصاب باشتباه خلع بالكتف، وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، وبدر حامد عبدالكريم، 45 عاما، مقيم بإيتاي البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.