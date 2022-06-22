المسح الجيولوجي الأمريكية تكشف لـ«الوطن» أسباب وقوع زلزال أفغانستان

ضرب زلزال قوي منطقة ريفية جبلية شرق أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ألف شخص وإصابة 1500 آخرين حتى الآن في أحد أكثر الزلازل دموية منذ عقود، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في أفغانستان، وسط توقعات بارتفاع العدد نظرا لوجود عائلات كثيرة في عداد المفقودين.

مقتل ألف شخص وإصابة 1500 آخرين

وفور وقوع الزلزال أفادت وزارة الداخلية في أفغانستان بأن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل أكثر من 280 شخصا على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، وكانت تلك الأعداد عبارة عن حصيلة أولية، ارتفعت فيما بعد.

أوبراين: الزلزال نتيجة انزلاق في منطقة حدود الصفائح بين لوحات أوراسيا والهند

من جانبه قال تشيريل أوبراين، مدير مكتب خدمات المعلومات العلمية بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب جنوب شرق أفغانستان ، بالقرب من الحدود مع باكستان، وحوالي 46 كم جنوب غرب مدينة خوست.

وأضاف أوبراين في تصريحات لـ«الوطن»: «ضرب الزلزال على عمق ضحل في منطقة بها مبان معرضة بشدة لخطر الزلازل، كما وقع الحدث كنتيجة لصدوع الانزلاق في منطقة حدود الصفائح بين لوحات أوراسيا والهند، على طول الحافة الغربية لهضبة التبت».

صدع شامان أسرع خط متحرك في المنطقة

واختتم أوبراين حديثه لـ«الوطن»: «يعتبر صدع شامان الجانبي الأيسر المنفلق هو أسرع خط متحرك في المنطقة، وقد تسبب في الماضي في حدوث زلازل كبيرة ومدمرة».

وكالة إدارة الكوارث أكدت أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، إضافة إلى إقليمي ننكرهار وخوست.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في دول باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وأضاف المركز في تغريدته: «شعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد».