«الإقليمي للطاقة المتجددة»: مشروع «أكوا باور» الأكبر في الشرق الأوسط

قال المهندس حسن أمين، عضو المركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن مشروع «أكوا باور» سيكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في الشرق الأوسط، باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار، وسيكون أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط، والمشروع الخامس الأكبر على مستوى العالم، على البحر الأحمر بجبل الزيت.

أمين: نعمل في مشروع «أكوا باور» بنظام الـPOT

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشروع يعمل بنظام الـPOT أو نظام المشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، موضحًا: «بشكر وزارة الكهرباء على ما قدمته من تسهيلات في الحصول على المشروع، وبتمني أن يصبح الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الدخل الأجنبي لمصر».

واستطرد: «المشروع هيحد من انبعاث 2.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، يعني لو كنا أنتجنا الكهرباء من محطات حرارية كان هينتج عنها انبعاثات كربونية كبرى، ومصر هتستفيد من المشروع ده بواقع شهادات بيع الكربون لمصر بعد التخلص منها، وده الأثر البيئي للمشروع، وكمان هيخلق المشروع فرص عمل كبيرة جدا أثناء إنشائه بواقع أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وسيعمل المشروع مدة 25 سنة».

وأوضح أن المشروع سيبدأ منذ الآن خطوات قبيل الإغلاق المالي للمشروع، وتم عمل دراسات حول هجرة الطيور والسرعات الدقيقة للرياح في تلك المنطقة، مضيفًا: «على أول 2024 هنكون عملنا الإغلاق المالي للمشروع، وهيتم تنفيذه على مرحلتين وصولا لعام 2026 ولحين التشغيل التجاري للمشروع بالكامل».

وتابع: «بنهتم دايما بالشريك المحلي لأن المشروعات دي بتكون فرصة لتنمية القدرات المحلية في مصر، ومعانا شركة حسن علام شريك أساسي في المشروع، وده مثال للتعاون الحقيقي بين الاستثمار الخارجي».