الناتو: الحرب الأوكرانية قد تستمر سنوات.. والجيش البريطاني يستعد للقتال في أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، داعيا حلفاء أوكرانيا إلى دعم ثابت في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية، للسيطرة على الأراضي في شرق البلاد.

وأوضح الأمين العام للناتو أن إمداد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة، سيعزز فرصة تحرير منطقة دونباس الشرقية من السيطرة الروسية، قائلا: «يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا حتى لو كانت التكاليف مرتفعة، ليس فقط للدعم العسكري، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء»، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

فى السياق، قال القائد الجديد للجيش البريطاني، باتريك ساندرز، إن الجيش البريطاني يجب أن يكون مستعدًّا للقتال في أوروبا مرة أخرى.

الجيش البريطاني يستعد للقتال

استبعد بوريس جونسون إرسال قوات بريطانية لمساعدة أوكرانيا، لكنه حذر في نهاية هذا الأسبوع، من أنه سيتعين على البلاد إظهار دعمها لـ«المدى الطويل»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

قال ساندرز، الذي تولى قيادة الجيش البريطاني هذا الشهر للقوات، «نحن الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال في أوروبا مرة أخرى، هناك الآن ضرورة مُلحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا، وهزيمة روسيا في المعركة»، قائلا: «أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة منذ عام 1941، يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية».

وأضاف أن «الغزو الروسي لأوكرانيا هدفنا الأساسي وحماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال، وكسب الحروب على الأرض».

فيما اتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حزبه في حركة الخمس نجوم، بتقويض جهود الحكومة لدعم أوكرانيا وسمعة روما الدولية.

ويشير انفجاره إلى انشقاق وشيك في المجموعة التي كان يقودها ذات مرة، حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون من فئة 5 نجوم في وقت لاحق الأحد، للنظر في موقف دي مايو بعد الانتقادات الأخيرة.

وزير الخارجية الإيطالى يتهم حزبه بتقويض جهود الحكومة لدعم أوكرانيا

تسبب الخلاف الداخلي بين الحزبين أيضًا في مشاكل لرئيس الوزراء ماريو دراجي، حيث يواجه تصويتًا مهمًا في البرلمان يوم الثلاثاء بشأن أوكرانيا ، حيث يتطلع بعض الأعضاء من فئة الخمس نجوم إلى الحد من إرسال إيطاليا المزيد من الأسلحة إلى كييف وفقا لـ«رويترز».

كانت إيطاليا، مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة الهجوم الروسي.

وفي بيان، قال دي مايو إن على الحكومة الدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية، مضيفًا أنه بينما يريد الجميع السلام، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض الحرب.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.