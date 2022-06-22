«لجنة كورونا»: الفيروس قد يُسبب ضبابية الفكر والتهابات بالجيوب الأنفية

طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، على الوضع الوبائي في مصر بخصوص كورونا، إذ ذكر أن الفيروس ما زال موجودًا لكن حدته أصبحت أقل، وهذا الأمر يرجع إلى المناعة الطبيعية والمكتسبة، لكن الفيروس ما زال موجودًا بأعراضه، والتي أبرزها في الوقت الحالي ضبابية الفكر، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

اللقاحات المضادة لكورونا لن تحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%

وأضاف «حسني»، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لن تحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%، وعلى كل مواطن الالتزام بالعزل المنزلي حال شعوره بأي أعراض، مع استشارة الطبيب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك أنواعًا من فيروس كورونا تؤدي إلى التهابات فطرية بالجيوب الأنفية، وهذا الأمر يستدعي التوجه على وجه السرعة إلى الأطباء لعلاج هذا العرض، موضحًا أنه بالرغم من قلة الإصابات في مصر إلا أن كورونا لم ينتهي.

كورونا في بعض الأحيان يؤثر في قدرات البعض على التركيز

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن كافة متحورات كورونا والسلالات موجودة، كما أنه يوجد متحورات من سلالة «أوميكرون»، والجرعة الثالثة حتى الآن من اللقاحات المضادة لكورونا هي الأخيرة، لكن مستقبلًا قد يتم اللجوء إلى جرعة رابعة، موضحًا في الوقت ذاته أن كورونا في بعض الأحيان تؤثر في قدرات البعض على التركيز وهذا العرض قد ينتهي بعد الإصابة وقد يستمر.

تم تقليص فترة العزل إلى 5 أيام بشرط تلقي العلاج اللازم

وأوضح الدكتور حسام حسني، أنه تم تقليص فترة العزل إلى 5 أيام بشرط تلقي العلاج اللازم واختفاء الأعراض خلال 48 ساعة، موجهًا نصائحه للمواطنين من الحجاج هذا العام، بوجوب الحصول على شهادات التطعيم من كورونا وتكون سليمة، مطمئنًا المواطنين في الوقت ذاته أن التداعيات الخاصة بكورونا أصبحت أقل مع المتحورات الجديدة، لكن تداعيات ما بعد كورونا والمتمثل في الإرهاق قد يمتد لثلاثة أشهر.