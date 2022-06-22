بايدن يطالب الكونجرس بتعليق ضرائب الغاز والبنزين لمدة 3 أشهر

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، اليوم الأربعاء، إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة 3 أشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية التي قوبلت بشكوك من قبل العديد من المشرعين.

ودعا بايدن الولايات إلى تعليق ضرائب الغاز الخاصة بها، أو تقديم إعفاء مماثل وفقا لموقع «يو إس نيوز».

وقال «بايدن»: «لا يخفف ذلك من كل الآلام، الناتجة عن ارتفاع الأسعار ولكنه سيكون عونًا كبيرًا، وأريد أن يقوم الكونجرس والولايات والصناعة بدورهم أيضًا».

مساعي بايدن تواجه خلافات في الكونجرس

تواجه مساعي بايدن خلافات شديدة في الكونجرس الذي يجب أن يعمل من أجل تعليق الضريبة، إذ أبدى العديد من المشرعين، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، تحفظات حتى أن العديد من الاقتصاديين ينظرون بعين الشك إلى فكرة الإعفاء الضريبي على الغاز.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2008، وصف باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، الفكرة بأنها «وسيلة للتحايل» تسمح للسياسيين بالقول «إنهم فعلوا شيئًا ما»، كما حذر من أن شركات النفط يمكن أن تعوض الإعفاء الضريبي من خلال زيادة أسعارها.

قال كبير مستشاري أمن الطاقة العالمي في وزارة الخارجية عاموس هوشتاين، على شبكة «سي إن إن»: «هذه ليست وسيلة للتحايل»، «هذه مساحة صغيرة للتنفس للشعب الأمريكي مع دخولنا موسم الصيف».

ارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وقدر مارك زاندي كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics، أن غالبية التضخم البالغ 8.6% الذي شهدناه خلال 12 شهرًا الماضية في الولايات المتحدة يأتي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي والاضطرابات المستمرة من فيروس كورونا.