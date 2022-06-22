البابا تواضروس لطلبة الثانوية العامة: «مجهودكم سيأتي بنتيجة حلوة»

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى أبنائه وبناته من الطلبة الذين يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية العامة حالياً، قائلاً إنه يصلي من أجلهم ليساعدهم الله في امتحاناتهم، كما طمأنهم قداسة البابا أن مجهودهم «سيأتي بثمار مفرحة».

البابا تواضروس: نصلي لطلبة الثانوية العامة

وتابع البابا تواضروس، خلال كلمته التي ألقاها باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية: «أريد أن أقول كلمة محبة لأولادنا وبناتنا في الثانوية العامة، الذين بدأوا الامتحانات من يوم الاثنين الماضي، فنصلي لهم أن يساعدهم ربنا ويكون معهم ويقويهم، وأنا أتابع معهم الامتحانات».

البابا تواضروس: الحمد لله الامتحانات هادئة

واختتم البابا بقوله: «فالحمد لله الامتحانات هادئة حتى الآن، وربنا يكملها بسلام، وكُن على ثقة أن مجهودك الذي بذلته طوال السنة بنعمة المسيح سيأتي بنتيجة حلوة ويفرّحك ويفرّح بيتك وأسرتك، ويفرّح المجتمع كله، كل سنة وأنتم طيبون».

البابا يستكمل سلسلة عظات «أسرتي مقدسة»

وقدم البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية، حيث تأتي عظة اليوم استكمالاً إلى عظة الأسبوع الماضي، عن سلسلة عظات تحت عنوان «أسرتي مقدسة».

جاء ذلك بمشاركة كل من الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا، أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والقمص ابرام أميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية ومجمع الأباء الكهنة بالإسكندرية.