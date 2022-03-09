«الفنانين التشكيليين»: جولة انتخابات جديدة لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، إجراء جولة الإعادة لانتخابات استكمال مجلس إدارة النقابة العامة شعبة التصوير وشعبة الديكور، وذلك يوم 19 مارس الجاري، بعد أن أجريت الجولة الأولى يوم 5 مارس بمقر النقابة في ساحة دار الأوبرا، وذلك لاختيار الأعضاء من بين القوائم المقدمة في الورقة الانتخابية، ليصبح لشعبة التصوير 3 أعضاء، واختيار عضو واحد لشعبة الديكور من المرشحين.

6 مرشحين في قائمة شعبة التصوير

وتقدم للترشح 6 فنانين تشكيليين في قائمة شعبة التصوير، و6 أعضاء على قائمة شعبة الديكور، وطبقا لقانون النقابة يحق للأعضاء المسددين للاشتراك لعام 2020 حضور اجتماع الجمعية الجمعية العمومية المرتقبة.

أسماء الفنانين المرشحين في الانتخابات

أسماء المرشحين على قائمة شعبة التصوير:

- الفنانون: فيروز سمير، كمال قنديل، مروة الشاذلي، ومروة أبو العزم، أحمد الشامي ومحمد الصبان.

أسماء المرشحين على شعبة الديكور:

- الفنانون: محمود أبو الليل، حنان حامد، نجوى المصري، حمدي حسن، خالد عبدالنبي.

ودعت النقابة مؤخرًا الأعضاء للاشتراك في التأمين الاجتماعي من خلال الذهاب إلى مكاتب التأمينات، للحصول على معاش يبدأ من 1200 جنيه، ويصل إلى 8000 جنيه، حسب قوانين الهيئة القومية التأمينات، ولكي يتمكن العضو من الاستفادة بخدمات منظومة التأمين الصحي، وفقًا للقسط الذي سوف يختاره ليسدده شهريًا ولعدد سنوات معينة، وفقا لقوانين الهيئة القومية التأمينات، في مقرها الرئيسي بشارع الألفي بالقاهرة.

التأمين الاجتماعي شرط الحصول على خدمات التأمين الصحي

وأوضحت أن التأمين الاجتماعي شرط أساسي للحصول على خدمات تأمين صحي ومعاش بعد عدد سنوات معينة، وفي حالات العجز والوفاة، سوف يحصل الورثة على المعاش.

ويبلغ أعضاء النقابة نحو 20 ألف عضو، فيما قيمة معاش النقابة لا تتجاوز 75 جنيهًا منذ عدة سنوات من النقيب قبل السابق، وقالت رئيسة النقابة في تصريحات سابقة، لا نستطيع رفع المعاشات إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية، ويجر رفع المعاشات بعد زيادة دخل النقابة، والأمر ليس بقرار الجمعية العمومية.