مجدي يعقوب يحدد 3 مفاتيح للنجاح: المثابرة والإيمان والتواضع في العلم

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن التواضع في العلم والمثابرة والإيمان بما تفعله هي مفاتيح النجاح في أي مجال مهما كانت تحدياته، مؤكدا أن نصيحته للشباب الذي يريد النجاح هي المثابرة وراء تحقيق الحلم وعدم الابتعاد عنه.

يعقوب: مصر بها الكثير من الكفاءات الرائعة في مختلف المجالات

وأضاف «يعقوب»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن مصر بها الكثير من الكفاءات الرائعة في مختلف المجالات، ولكن لا بد أن يؤمن الشباب بما يفعلونه لخدمة المجتمع، وليس تحقيقا للنجاحات الشخصية فقط، لأن قمة النجاح هي السعادة التي نشعر بها عند خدمة المجتمع، «نصيحتي للشباب هو الإيمان والمثابرة والتواضع وخدمة المجتمع عبر العلم والمعرفة».

يعقوب: الأطباء ممكن يكونوا أحسن مني لأنهم يقدروا يبنوا على ما وصلت إليه

واستطرد: «الأطباء ممكن يكونوا أحسن مني لأني فوق وهما يقدروا يبنوا على ما وصلت إليه، ولكن لازم يكون عندهم إيمان تام باللي بيعملوه ويحبوه، ولازم تفضل تناضل ورا حلمك طول الوقت والمثابرة حتى تصل لما تريد، ثم التواضع لأن بالتواضع هتقدر تكلم كل الناس والعيانين، والتواضع في العلم مهم جدا، لأنك كل لحظة هتكتشف حاجة، أنا مش عظيم وهفضل اكتشف».

وتابع: «قمة النجاح والسعادة التي نشعر بها عند خدمة الخير، وإذا كنت خادما لشغلك بأمانة كل الرزق هيجيلك، وأنا معجب باللاعب محمد صلاح، لكني لا أعرف الكثير عنه، وسر نجاحه هو حبه لما يعلمه وتواضعه ومثابرته، ويبقى كده عنده الـ3 مفاتيح للنجاح».