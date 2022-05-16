كرم جبر: حديث رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي كان كافيا بشكل كبير

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء بالأمس، قائلا: «الحضور كان كبيرا وواضحا، وحديث وشرح رئيس الوزراء كان كافيا وشاملا بشكل كبير».

أكبر أزمة يتعرض لها العالم

وأضاف كرم جبر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأزمة الحالية هي أكبر أزمة يتعرض لها العالم خلال آخر 100 سنة، حيث يشهد العالم انهيارا في التجارة العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة العالمية.

وأوضح أن مؤتمر رئيس الوزراء والحديث عن القطاع الخاص بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، معبر بقوله: «الرخصة الذهبية ستختصر كافة التعقيدات التي كانت تواجه الاستثمار».

أسعار القمح والبترول ارتفعت بنسبة 100%

وتابع «جبر»: «أسعار القمح والبترول ارتفعوا بنسبة 100% خلال الأزمة الحالية، كما تسببت الأزمة في جعل 1.7 مليار شخص في العالم يعانوا من الفقر والجوع».

وأكد «جبر» على أن القطاع الخاص سيكون المرحلة الثانية من خطة الإصلاح، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم عدة حوافز.