كرم جبر: يجب تعديل الدستور ليتوافق مع الجمهورية الجديدة.. والفترة المقبلة تبشر بالخير

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الوطن يحتوى الجميع ويتسع لمشاركة الجميع في الفترة المقبلة كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، والفترة المقبلة ستشهد حوارا سياسيا بين مختلف القوى السياسية وبعد إجراء الحوارات يجب تحويلها لمجلسي الشيوخ والنواب حتى يتحقق التغيير على أرض الواقع، متوقعا صدور قوانين الفترة المقبلة حتى لا تكون الإصلاحات كلامية فقط.

ضرورة تعديل الدستور الفترة المقبلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية Extra News، مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب النظر إلى الدستور وتعديله بما يتوافق مع الجمهورية الجديدة وهذا أمر مهم، مبينا أنه يجب رفع نسبة مشاركة السياسية للأحزاب في الحياة السياسية بسبب مرور الأحزاب بمشكلات كثيرة، مشيرا إلى أن استقامة العمل السياسي تكون من خلال الأحزاب وكذلك ضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات، ووضع القضايا الوطنية على الأجندة الفترة المقبلة.

مهمة الإعلاميين والسياسيين

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن هناك مهمة تقع على عاتق المثقفين والإعلاميين والسياسيين لتشكيل وعي حقيقي لحماية الدولة المصرية التي لا غنى عنها ويتفق عليها أصحاب التوجه السياسي، مبينا ضرورة التعاون بين الجميع، لافتا إلى أنه يتم تنقية أسماء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية إذا لم يمارسوا العنف وسيكون المفرج عنهم لديهم فرصة للانصهار في العمل السياسي.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن الفترة المقبلة تبشر بالخير حسب المقدمات التي ظهرت بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إفطار الأسرة المصرية.