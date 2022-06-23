تنفيذ 33% من أعمال محطة الحمام الناقلة لمياه مشروع «مستقبل مصر»

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.

وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم، تنفيذ 33% من أعمال المشروع المستهدفة لتوصيل المياه لمشروع مستقبل مصر الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 35 إلى 50% من المستهدف، كما تم إنهاء مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28%، وإنهاء مسار المواسير بنسبة 48%.

ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومترا، وهو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كيلو مترا، ومسار مواسير بطول 22 كيلو مترا، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، إضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلو مترا، وإنشاء 15 محطة رفع.

التعامل مع ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادي مريوط

وتابع «عبدالعاطي»، الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية، والتي تحدث خلال بعض شهور السنة، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة فى البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندريه من الغرق.

وفي هذا السياق، قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخراً بتركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية، كما نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط، والتي تلقي مياهها على مصرف غرب النوبارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروه السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

تنفيذ أعمال حماية لـ3 بواغيز ببحيرة المنزلة

كما تم استعراض موقف الأعمال التي نفذتها الوزارة لتطوير بحيرة المنزلة، ومنها أعمال حماية لـ3 بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم، بما يسمح بإستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، ما يعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها، وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

كما تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام المياه، مثل مشروعي محطة البقر ومحطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.