6 نصائح من «الصحة» للحفاظ على السلامة النفسية.. اعرفها

وجهت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح تساعد في العناية بالصحة النفسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمجتمع.

وقالت وزارة الصحة، فى تقريرها، إنه يمكن التواصل مع الأطباء النفسيين بالأمانة العامة للصحة النفسية عن طريق الخط الساخن لها 16328، لافتة الى أن كافة كافة الاستشارات النفسية تتم من خلال مجموعة من الخبراء وذلك في سرية تامة.

نصائح للحفاظ على السلامة النفسية

وحددت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح للعناية بالصحة النفسية للمواطنين، وفقا للأمانة العامة للصحة النفسية التالي:

- تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا.

- خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها.

- حافظ على نظافتك الشخصية.

- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة.

- خصص وقتا للراحة.

- مارس الرياضة بانتظام.

ودعت وزارة الصحة والسكان إلى الاتصال بالخط الساخن للأمانة العامة لـ الصحة النفسية والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة للرد على الاستشارات النفسية مجانا دون تحمل المواطنين أى أعباء مالية، فضلا عن التعريف بخدمات الصحة النفسية التي تقدمها الأمانة عبر مستشفياتها في معظم محافظات الجمهورية.

«الصحة» تطالب بعدم نشر هذا النوع من الفيديوهات

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدر بيان منذ يومين، طالبت فيه وسائل الإعلام بعدم نشر أى فيديوهات تتضمن أى أعمال لمحاولات إنهاء الحياة أو العنف، مشيرة إلى أن المشاهد تعمل على زيادة معدلات ممارسة هذه الأفعال وهي نادرة جدا، فضلا عن زيادة الإقبال على تلك الممارسات وتحويلها إلى ظواهر مجتمعية.