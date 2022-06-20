«الصحة» توضح أهم أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي.. وتوجه رسائل للمواطنين

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقار لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أهم أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي، والتي جاءت وفقا للوزارة كما يلي:

أهم أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي

- الضغط والسكر.

- القصور والفشل الكلوي.

- بعض الأمراض الوراثية والمناعية.

- التهابات الكلي المختلفة.

- تناول بعض الأدوية التي تؤثرعلي النسيج الكلوي مثل المسكنات.

ونصحت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها بضرورة الحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مشيرة الى أن الكشف والمتابعة يكون مجانا ضمن مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين، وقالت: «إذا كنت تعاني من ألم وتنميل في الأطراف مع الشعور الدائم بالتعب، فاحرص أيضا على الكشف المبكر على مرض السكر بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 15335 لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة للمبادرة الرئاسية، موضحة أن مواعيد عمل المبادرة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، ما عدا الجمعة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وناشدت الوزارة المواطنين في حال النزول للمشاركة في الحملة لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية الازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.