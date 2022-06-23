نوال الزغبي تنتهي من تصوير أغنية «حفلة» باللهجة المصرية

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، تجدد التعاون مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، بأغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان «حفلة»، وذلك بعد النجاحات التي جمعتهما سويا وأخرها بأغنية «لسه باجي على بالك».

نوال الزغبي انتهت من تصوير أغنية «حفلة»

وانتهت نوال الزغبي، مساء أمس الأربعاء، من تصوير أغنية «حفلة» على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وصُورت أغنية «حفلة» في لبنان، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، بينما صورت اليوم الثاني على البحر وسط أجواء مفعمة بالطاقة والأجواء الحماسية التي تتناسب مع الأغنية.

تفاصيل أغنية «حفلة»

وتحمل أغنية «حفلة» النمط الغنائي الايقاعي، وهي من كلمات الشاعر المصري، أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.

ومن المُقرر طرح أغنية «حفلة» خلال فصل الصيف عبر قناة «لايف ستايلز ستوديوز» على موقع «يوتيوب» ومنصة «أنغامي» بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين قبل أسابيع قليلة.

نوال الزغبي تتعرض لوعكة صحية

وتعرضت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي مؤخراً، أثناء إحيائها حفل غنائي في سوريا لوعكة صحية، وخلال الحفل شعرت ببعض الآلام مما جعل الطبيب المعالج يفحصها وينصحها بعدم الغناء، إلا أنها أصرت كي لا يغضب الجمهور، رغم الإصابة بـ«التسمم».

وكشفت «الزغبي» عن حالتها الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة إنها بخير، وتتواجد حاليًا في منزلها بعد خروجها من المستشفى ببيروت، مشيرة إلى أنها ممتنة لجمهورها الكبير، ومحبتهم الكبيرة لها ولدعواتهم ورسائلتهم التي لا تعد.

وتستعد «الزغبي» خلال الفترة القادمة لطرح أغنيتها الجديدة «عكس الطبيعة» التي طرحت البوستر الدعائي لها قبل أيام، ومن المقرر أن يجرى طرحها في عيد الأضحى المقبل.