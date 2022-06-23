القوى العاملة: تعيين 638 شابا منهم 16«قادرون باختلاف» في أسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 638 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16«قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغ عددهم 2123 شاباً منهم 20 «قادرون باختلاف»، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

صرف 55 ألف جنيه لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة

وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية في تقريره للوزير بشأن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، صرف المديرية منح لـ العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا، بواقع مبلغ 55 ألف جنيه، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 137 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 115 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1289 منشأة يعمل بها 2636 عاملاً، وأسفر عن تحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 2 شكوى، وعقد 12 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.

25 شكوى عمالية أُحيلت للقضاء

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 25 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء بالكامل، كما تم التفتيش على 63 منشأة يعمل بها 67 طفلا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 1402 منشأة يعمل بها 9036 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.