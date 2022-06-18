«القوى العاملة» تعين 364 شابا بينهم 16 «قادرون باختلاف» في السويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 364 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 «قادرون باختلاف» من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 995 باحثا عن عمل، منهم 35 «قادرون باختلاف».

التفتيش على 155 منشأة

وأشار الوزير إلى أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 155 منشأة، وتحرير 15 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ4 حملات تفتيش شاملة، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، ومنح 5 تراخيص لمنشآت، وعقد لجنة خماسية.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير، إلى إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، بأنّ المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 64 شكوى فردية، تم تسوية 18 شكوى منها ودياً، وتحويل 6 منها للمحكمة العمالية، و40 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

استخراج 206 شهادات قياس مستوى مهارة

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية استخرجت 206 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، واستلام ترخيص عمل لأجنبي، وتجديد ترخيص لآخر.