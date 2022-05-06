هل يحق لأصحاب المهن الحرة الحصول على معاش شهري عند بلوغ السن؟

في كثير من الأحيان يتخوف أصحاب المهن الحرة من التقدم في السن، فعند حدوث ذلك لا يكونوا قادرين على العمل، وحينها لا يكون لديهم مصدر دخل شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، ما يجعلهم يتساءلون عن إمكانية حصولهم على معاش شهري، وهل يحق لهم الحصول عليه أم لا.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير الإجابة على تساؤلات أصحاب الأعمال الحرة حول إمكانية حصولهم على معاش شهري عند بلوغهم سن المعاش أم لا، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كالتالي:

هل يحق لأصحاب المهن الحرة الحصول على معاش شهري؟

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المهن الحرة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وإلزامهم بدفع قسطًا شهريًا خاص بذلك التأمين، حتى يستطيعون صرف معاش شهري خاص بهم عند بلوغ السن، حتى وإن كان ليس لديهم عملًا ثابتًا أو من أصحاب المهن الحرة.

خطوات اشتراك أصحاب المهن الحرة في التأمين الاجتماعي للحصول على معاش شهري

- يقوم الراغب من أصحاب المهن الحرة بتقديم النموذج رقم 1 الخاص بالعمالة غير المنتظمة لمكتب التأمينات الذي يتواجد في دائرة الراغب في الاشتراك في التأمين، للحصول على معاش شهري عند بلوغ السن.

- يقوم الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي، بتقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة للمكتب.

- يجب على الراغب أن يقدم صحيفة البيانات الأساسية.

- كما يقدم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشًا آخر.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- كما يجب تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.