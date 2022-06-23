التعليم: توزيع مجلد المفاهيم على طلاب الثانوية العامة 2022 الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب يوم الأحد المقبل في أول أيام امتحانات المواد المضافة للثانوية العامة 2022، مشددة على ضرورة تنبيه الطلاب لعدم الكتابة على كتيب المفاهيم، وتسليمه للمراقبين عقب انتهاء الامتحان يوميًا.

وأشارت الوزارة إلى أن كتيب المفاهيم للثانوية العامة سيتم استخدامه في امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة، مطالبة المراقبين والملاحظين بضرورة التحلي بالمسؤولية وضبط النفس خلال الامتحانات والحرص على توفير الهدوء داخل اللجان، حفاظا على مصلحة الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية

ولفتت التربية والتعليم، إلى أن مسؤولية امتحانات الثانوية العامة 2022، مهمة وطنية، لخدمة الطلاب، مشددة على مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان.

يجوز استبدال ورقة البابل شيت حال تلفها

ونبهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تسليم ورقة الإجابة البابل شيت سليمة، وفقًا للتعليمات، وفي حالة حدوث أي تلف بها، يسمح للطالب باستبدالها بورقة جديدة في حال رغبة الطالب في ذلك، بشرط تحرير محضرًا بجانب تخلص الطالب من الورقة التالفة بمعرفته.

كما شددت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالي ذكرها، وهي:

- لحظة دخول الطلاب للجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات.

- بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وذكرت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة للشعبتين العلمي والأدبي، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.