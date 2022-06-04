س و ج عن كل ما يخص مدارس البترول في مصر قبل العام الدارسي الجديد

بمجموع يتراوح بين 140 و240 درجة، تقبل مدارس البترول في مصر، الحاصلين على الشهادة الدراسية من مختلف المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، فهي بديل مباشر للثانوية العامة، وتتبع مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة والتجارة، التي حرصت على إنشاء تخصصات دقيقة مطلوبة في سوق العمل منها برادة المعادن واللحام.

«الوطن» أجرت حواراً مع الدكتور عبيدة أبوالورد، مدير مدارس البترول، للكشف عن كل ما يتعلق بمدارس البترول؛ من حيث شروط القبول والمصروفات الدراسية وطبيعة التدريس والجامعات المتاح الالتحاق بها عقب التخرج.

في البداية.. حدثنا عن تنسيق القبول في مدارس البترول؟

تشمل مدارس البترول مجموعة من الأقسام المختلفة التي تؤهل الطالب لسوق العمل، فهي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف نوعيات التعليم سواء العام أو الأزهري، فقسم البترول في فرع حدائق الأهرام يقبل الحاصلين على مجموع 240 درجة من 280، وقسم فني معمل كيمياء 200 درجة، وقسم تبريد وتكييف 160 درجة، وقسم كهرباء 140 درجة، أما قسم البترول في فرع كرداسة يقبل من 230 درجة، وقسم السيارات 180 درجة، وقسم الحاسب الآلي والشبكات 150 درجة، وقسم إلكترونيات 140 درجة.

هل تم تخريج دفعات من مدارس البترول؟

بالفعل خرجنا الدفعة الأولى العام الماضي، وحالياً يجرى عقد امتحانات الدفعة الثانية.

ما هي شروط القبول بمدارس البترول؟

لا تقتصر الشروط فقط على المجموع في الشهادة الإعدادية، بل يتم عقد امتحانات للمتقدمين في اللغة العربية والإنجليزية والإملاء، ويمكن استثناء الطالب من شرط المجموع في حالة اجتيازه جميع اختبارات القبول، ويتم عمل مقابلة شخصية للطالب وولي الأمر.

كم تصل المصروفات الدراسية؟

تتراوح المصروفات الدراسية لمدارس البترول بين 10000 إلى 13000 سنوياً ويمكن تسديدها على أقساط.

وماذا عن طبيعة مناهج مدارس البترول؟

يتم إعداد المناهج من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وأضفنا منهجا خاصا بالتبرول يساعد الطالب في إتقان المصطلحات العلمية بدقة، ونضيف هذا العام اللغة الألمانية بجانب الإنجليزية في المدارس حتى يكون الطالب مؤهلاً للعمل في مختلف الشركات.

هل يمكن لخريجي المدرسة الالتحاق بالجامعات؟

بالفعل يحق لخريجي مدارس البترول الالتحاق بكليات الهندسة العلمية الميكانيكية والكهرباء والبترول والطيران والاتصالات، بعد اجتياز معادلة في أربع مواد أساسية تحدد ضوابطها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هل تتبع مدارس البترول وزارة التربية والتعليم؟

لا.. لكن تتبع مدارس البترول مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة والتجارة، فهذه المصلحة عمرها أكثر من 70 عاما، وحرصت على إنشاء تخصصات دقيقة مطلوبة في سوق العمل منها برادة المعادن واللحام، وتطورت المنظومة إلى أن أصبحت هناك مدارس متخصصة تقبل الآن الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

هل توجد تخصصات أخرى في مدارس البترول؟

نعم.. لدينا مدارس الشروق للسينما والتليفزيون في المعادي بها تخصصات في الكهرباء والتكيف والتبريد.

هل يقتصر القبول على سكان القاهرة والجيزة فقط؟

لا.. نحن نقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع المحافظات ولدينا 40 طالباً من محافظات الصعيد.