مدارس بعد الإعدادية 2022.. البترول والذهب أبرزها «فيديو»

مدارس بعد الإعدادية 2022 هي بديلة للثانوية العامة، والتي غالباً ما يبحث عن تفاصيلها أولياء الأمور والطلاب، فالثانوية العامة شاقة ومرهقة للأسرة و«بعبع الفيزياء» أصبح في جميع المواد لأن طريقة الامتحانات اختلفت وفلسفة الشرح أيضاً، فما بين حرية عقدها ورقياً أو إلكترونياً في كل عام، أزاح ولي الأمر الستار تماماً عنها وفكر في «البديل».

مدارس بعد الإعدادية 2022 مثل البترول

تشمل مدارس بعد الإعدادية 2022، مدارس البترول التي تقبل الطلاب الحاصلين على حد أدنى 140 درجة في الشهادة الإعدادية، وتقبل من جميع المحافظات بشرط اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول، ولقراءة كافة التفاصيل الخاصة بهذه المدارس اضغط هنــا.

تفاصيل مدارس بعد الإعدادية 2022

تشمل أيضاً مدارس بعد الإعدادية 2022، مدرسة إيجيبت جولد للذهب، والتي تمنح طلابها مكافأة شهرية تصل إلى 400 جنيها، وتعمل على تأهيل الطالب من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة في الورش وعلى يد نخبة من المتخصصين، ولقراءة كافة التفاصيل عنها أضغط هنــا.

مدارس بعد الإعدادية 2022 منها مياه الشرب

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، هي أيضاً ضمن مدارس بعد الإعدادية 2022، والتي تقبل الذكور فقط وتابعة لمحافظة الجيزة، وتحرص على توفير فرص عمل لخريجيها مباشرة بمرتبات مجزية ولقراءة التفاصيل الكاملة عنها أضغط هنــا.

مدارس بعد الإعدادية 2022 مثل السياحة والفنادق

مدارس السياحة والفنادق وهي مدارس تتيح لخريجيها الالتحاق بالجامعات عقب التخرج بجانب دورها في توفير فرص عمل في مختلف الفنادق والتي دائماً ما يتم تدريب الطلاب فيها خلال فترة الدراسة ولقراءة التفاصيل الكاملة عنها اضغط هنــا.

مدارس التمريض والتي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفق مجموعة من الشروط، وهي حصول الطالب على المجموع وفق الحد الأدنى الذي تحدده وزارة الصحة والسكان، ويتم ذلك حسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب.