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نجيب محفوظ يحكي في فيلم وثائقي علاقته بالمقهى وسماعه القصص على الربابة

كتب:

محمد عزالدين
02:22 ص | الإثنين 30 مايو 2022
الأديب العالمي نجيب محفوظ

الأديب العالمي نجيب محفوظ

عرض برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، فيلما وثائقيا عن الأديب العالمي نجيب محفوظ بعنوان «عالم نجيب محفوظ»، ويسلط الضوء عن علاقته بالمقهى وسماعه القصص والحواديت الشعبية على الربابة.

كل قهوة بها شاعر يحكي على الربابة

وقال الأديب العالمي نجيب محفوظ خلال الفيلم الوثائقي: «في الطفولة الأولى كانت القهاوي في الجمالية، كل قهوة بها شاعر، يحكي قصة من قصصنا الشعبية على الربابة، ومكناش نقدر ندخل القهوة، فكنت بقف على الباب واسمع جزء من القصة على الربابة، ودي أول صلتي بالقهوة والبار».

القهوة كانت بمثابة صالون ثقافي

وتابع: «بعد ما اشتغلنا بالأدب بقينا نقابل فيها الزملاء ولعب دور الصالون في القرن التامن عشر في فرنسا، والقهوة كانت صالون يجتمع بها المفكرون من مختلف الأجيال».

نجيب محفوظ كان يتمسك بالحضارة القديمة

من جانبه قال الدكتور أحمد طه بدر، رئيس  قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، في الفيلم الوثائقي إنه ربما كان لنجيب محفوظ موقف أكثر تمسكا بهذه الحضارة القديمة، وربما كان في هذه المرحلة معاديا للحضارة الحديثة، ليس بمعنى عداء تقدم الحضارة الحديثة إنما استعمار الحضارة الحديثة والحروب العالمية الثانية والأول بين العالم الرأسمالي ودوله بعضها البعض، ولذلك كان يعتبر المكان نوعا من الحصن والأمان بصور مختلفة.

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