توريد 104 آلاف و345 طن قمح لصوامع وشون سوهاج منذ بداية موسم الحصاد

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري الأسبوعي لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022، بحضور محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

توريد 104 آلاف طن من الأقماح إلى الصوامع

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 104 آلاف و345 طن قمح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى محافظة سوهاج.

استمرار مراجعة وفحص أعمال الجمعيات الزراعية

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع، باستمرار مراجعة وفحص أعمال الجمعيات الزراعية الأقل توريدا للأقماح، من خلال مسئولي التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ومديريتي الزارعة والتموين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط منظومة توريد الأقماح، والتأكيد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بمنظومة القمح.

كما وجه «الفقي» أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الكمائن والحملات التموينية لضبط المخالفين، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معدلات الأداء وما تم إنجازه من أعمال اللجان المشكلة لحصر مساحات الأراضي المنزرعة فعليا بالقمح، ومقارنة تلك المساحات بما تم توريده فعليا من القمح.