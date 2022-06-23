«الصحة»: توفير 500 كاشف حمض نووي لتتبع مرض جدري القرود.. ومصر خالية من الإصابات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت 500 كاشف حمض نووي خلال الشهر الجاري لتتبع مرض جدري القرود، مؤكدًا أن مصر خالية تمامًا من أي إصابة بالفيروس أو وجود حالات مشتبه في إصابتها حتى الآن، لافتًا الى أن الوزارة تتابع الوضع المحلي وكذلك العالمي المتعلق بفيروس جدري القرود، وما يتم نشره من تعليمات متعلقة بالمرض من قبل منظمة الصحة العالمية.

نشر الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات المختلفة لجدري القرود

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كافة التعليمات التي نُشرت من قبل منظمة الصحة العالمية لكيفية الوقاية من فيروس جدري القرود المتعلقة بالمواطنين أو الفرق الطبية، تم توزيعها على مديريات الشؤون الصحية، وتم نشر الدليل الإرشادى للتعامل التام مع الحالات المختلفة إذا ظهرت، مشيرًا إلى مخاطبة الوزارة للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يتعلق بالحيوانات الآتية من الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العدوى لا تنتشر بسهولة بين البشر، وتنتقل من إنسان إلى آخر عن طريق دخول الفيروس الجسم من خلال الجلد المخدوش أو من خلال الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية، لافتًا إلى أن علاج جدري القرود يكون من خلال معالجة الأعراض فقط، واللقاحات يتم استخدامها في الحالات المتدهورة.

تعريف الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، تعريف الحالة المشتبه باصابتها بفيروس جدري القرود، قائلًا إن الشخص الذي يصاب بارتفاع درجة الحرارة، وصداع وتورم وآلام في الغدد الليمفاوية وضعف عام مع عدم وجود أسباب معروفة يرافقها طفح جلدي، يكون مشتبهًا في إصابته بجدري القرود.