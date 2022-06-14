«الصحة العالمية»: جدري القرود يتحرك بطريقة غير اعتيادية مقارنة بالماضي

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القرود يتحرك بطريقة غير اعتيادية مقارنة بموجات الانتشار السابقة له، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1600 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود حول العالم، وذلك حسبما نقل موقع «العربية نت» في نبأ عاجل.

التطعيم الجماعي ضد جدري القردة ليس مطلوبا حاليا

غير أن المنظمة الأممية أكدت في الوقت نفسه، أن التطعيم الجماعي ضد جدري القرود ليس مطلوبا حاليا.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ عام 1970، تم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية بجدري القرود في 11 بلدا أفريقيا، تشمل بنين، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجابون، وكوت ديفوار، وليبيريا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وسيراليون، وجنوب السودان.

ملامسة الحيوان المصاب من أسباب انتشار جُدري القرود

وتظهر حالات الإصابة بجدري القرود في بعض الأحيان في البلدان غير الموبوءة، حيث يظهر المرض عادة لدى الأشخاص الذين سافروا إلى البلدان الموبوءة. ومن بين أسباب تفشي المرض هو ملامسة الحيوانات المصابة جراء اختلاطها بالثدييات الصغيرة المستوردة الأخرى، وذلك حسبما يشير الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت حالات متعددة من الإصابات بجدري القرود، قد تم اكتشافها في مايو 2022 في العديد من البلدان غير الموبوءة، وهو الأمر الذي لم يكن معروفا في الأنماط السابقة من جدري القردة.