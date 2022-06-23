فوز طالبة بـ«طب الإسكندرية» بالمركز الأول في مسابقة للقرآن الكريم بالإمارات

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، آية جمال عبد اللطيق بكر مسلم، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصولها على المركز الأول في مسابقة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم، التي تنظمها مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جامعة الإسكندرية تدعم الطلاب المتفوقين

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية في بيان اليوم، على حرص إدارة الجامعة على دعم طلابها المتفوقين في كافة المجالات والفائزين في مختلف المسابقات الدولية لرفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية في كافة المحافل الدولية الإقليمية.

وأوضح «قنصوة» أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة الطلابية في كافة التخصصات وتشجيع أبنائها للمشاركة في جميع الفعاليات المحلية، والإقليمية لتكوين الشخصية المتكاملة لديهم.

مهارات وبناء علاقات جديدة

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تؤمن بأن الأنشطة الطلابية هامة لتثقيف الطالب، وتُكسب المشاركة في الأنشطة الطلاب مهارات جديدة وبناء علاقات جديدة وتكوين شخصية الطالب المتكاملة المتوازنة، كما تكشف عن مواهبهم وقدراتهم ومن ثم صقلها وتنميتها.

وتتنوع النشطة الطلابية التي يمارسها طلاب جامعة الاسكندرية بين العلمية ، الرياضية، والكشفية، الفنية، والاجتماعية، والرحلات، بالاضافة إلى نشاط الأسر والقادة الاجتماعيين، ويتاح لجميع الطلاب المشاركة في تلك الأنشطة وتشجع سياسات الجامعة جميع الطلاب على ذلك، كما تقدم لهم الدعم اللازم لذلك بالإضافة إلى توفير الجوائز للمسابقات التي تنظم في كل نشاط، كما تحرص الجامعة على المشاركة التنافسية في هذه الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.