وزير القوى العاملة يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد درويش استشاري الاستراتيجية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وممثلي كافة الجهات المعنية .

وأكد الوزير أن إعداد هذه الاستراتيجية هو عمل قومي لابد أن نكرس له الجهد الكافي للخروج به في أفضل صورة تليق بالدولة المصرية، معربا عن أمله في تحقيق منتج قوي ومخرجات تحقق النتائج المرجوة .

وقال الوزير في كلمته: «العمل على إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي تنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال».

خلق فرص عمل جديدة للشباب

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل، فضلا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ فى الاعتبار ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل.

وقال الوزير إنه نظرا لوجود العديد من الحقائق على أرض الواقع التى لابد من رصدها لبناء استراتيجية سليمة، ارتأينا أنه من الضروري أن تكون أولى الخطوات إعداد دراسة تشخيصية حول وضع سوق العمل المصرية حتى يمكن البناء عليها، على أن تطرح تلك الدراسة أفضل الممارسات فى الدول المماثلة التي يمكن الاستفادة منها.

وأعرب الوزير عن سعادته بقبول الدكتور أحمد درويش القيام بإعداد الدراسة التشخيصية موجها له جزيل الشكر والتقدير على مشاركته في هذه اللجنة والتي سيكون لها عظيم الأثر، حيث إن له باعا طويلا وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات.

وتوجه الوزير بالشكر إلى إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ولوكا فادي، أخصائي سياسات العمل بمكتب المنظمة بالقاهرة، وفريق عمل المنظمة على دعمهم المستمر لأنشطة ومجالات عمل الوزارة ولكافة أعضاء اللجنة على حضورهم اليوم.

ومن جانبه قدم «أوشلان»، الشكر والتقدير للوزير على استضافته اجتماع اليوم، مؤكداً أن الإعداد لتلك الاستراتيجية يعد من الخطوات الهامة للتعاون بين المنظمة والوزارة والشركاء المعنيين.

وأضاف، أنه بالنسبة للاستراتيجية سوف يتم إدراج توفير فرص العمل للشباب من الجنسين، مع دعم سوق العمل المصري ، وذلك بالتعاون مع استشاري الإستراتيجية ووزارة القوى العاملة للخروج بنتائج إيجابية تتوج ذلك التعاون وتحقق أهداف الاستراتيجية.

وفي ذات السياق توجه درويش بالشكر لوزير القوى العاملة على هذا الجهد والدعم لإعداد هذه الاستراتيجية، مؤكدا أن مصر لديها من الفرص المتاحة ما يجعلها مؤهلة لإعداد استراتيجية قوية للتشغيل.

10 ملايين وظيفة متاحة في أوروبا

وأشار إلى أن الدراسة تم إعدادها ومناقشتها في فيينا عام 2012 تفيد بأنه في عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة متاحة في أوروبا سيتم الإعلان عنها دون أن يتقدم لها أحد هذه الفرص ستكون بنظام تصدير الوظائف، ولابد أن يكون لمصر نصيب منها.

بدوره قدم لوكا فادي الشكر والتقدير للوزير، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضاً بعض التوجهات والممارسات الدولية التي تتعلق بالإستراتيجية، بناء على خبرته فى العمل كأخصائي لسياسات التشغيل لمكتب المنظمة بالقاهرة، ومؤكداً على ان منظمة العمل الدولية تقوم بمساعدة الدول الأعضاء بها فى جميع أنحاء العالم للقيام بمثل هذا العمل ومنها مصر والتى تتمتع بطبيعة فريدة بين جميع الدول .

كما استعرض قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل ووظائف تمتاز بالجودة فى ظل ديناميكيات معقدة وسياسات تصنعها الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة، وسياسات سوق العمل وعلاقتها بسياسات التعليم والسياسات الاقتصادية الأخرى، وضرورة عمل دراسات متخصصة فى تلك المجالات لقياس مدى فعاليتها وتحديد عناصرها الأساسية اللازمة للتطبيق.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن وزارات القوى العاملة، التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري، وممثلى منظمة العمل الدولية لمكتب المنظمة بالقاهرة .