ميرسك العالمية: التضخم سيواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة

ارتفعت تكلفة شحن البضائع بنسبة تتراوح بين 25 و30% منذ بداية جائحة كورونا بسبب مجموعة من الضغوط التضخمية التي من غير المرجح أن تنحسر على المدى القصير، بحسب تقرير لشركة الشحن الأكبر عالمياً «ميرسك».

اختناقات في الموانئ الرئيسية

وقالت الشركة دنماركية المنشأ، إن تكاليف سلسلة التوريد المرتفعة أثرت على صناعات البيع بالتجزئة والسلع المعبأة منذ بداية تفشي فيروس كورونا، لا سيما خلال العام الماضي حيث بدأت الاقتصادات تتعافى، وأدت الاختناقات في الموانئ الرئيسية إلى ارتفاع أسعار حاويات كل شيء من الأغذية والمنتجات الصحية إلى ألعاب الأطفال.

وأضاف فينسينت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة أوشن آند لوجيستكس في ميرسك، في مؤتمر القمة العالمية لمنتدى السلع الاستهلاكية في دبلن: «أعتقد أن المزيد من التضخم سيحدث خلال السنوات المقبلة».

ضغوط في مجال الطاقة والعمالة

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أن اللوجستيات هي طاقة وعمالة كثيفة للغاية، وهذان مجالان من مجالات الاقتصاد التي تخضع لضغط تضخمي كبير، وبينما يتحسن الازدحام في بعض أجزاء العالم، فإنه يزداد سوءًا في مناطق أخرى، على سبيل المثال، الساحل الشرقي للولايات المتحدة وشمال أوروبا.

وواصل قائلاً: «نحن نتحدث هنا عن توافر سائقي الشاحنات، ومدى توافر القدرة على نقل البضائع من خلال البنية التحتية الداخلية».

توترات تجارية مع الصين

وقال كليرك أيضًا إنه منذ بداية «التوترات التجارية» مع الصين، عملت الشركات العالمية بشكل متزايد على خفض نسبة المواد والسلع التي تصدرها من البلاد، على أمل التنويع بعيدًا.

وواصل قائلاً: «إننا نرى اتجاهًا بالتأكيد نحو توزيع أكثر عدلاً وتقليل الاعتماد على مجال أو مجالين محددين في الوقت الحالي من عمليات الشحن».

ويُنظر إلى شركة ميرسك العالمية على أنها رائدة التجارة العالمية لأنها تنقل البضائع لتجار التجزئة والشركات الاستهلاكية من جميع أنحاء العالم، بامتلاكها أكبر شبكة حاويات.