صحيفة أردنية: إيرادات حفل محمد رمضان بالعقبة أكثر من 9 ملايين جنيه

تصدر حفل الفنان محمد رمضان وإيراداته الذي أقيم في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، اهتمامات وسائل الإعلام الأردنية، خصوصا ما يتعلق بإيرادت الحفل التي بلغت 500 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 9 ملايين جنيه مصري.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الغد الأردنية إن الأردنيين دفعوا تقريبا نحو نصف مليون دولار قيمة التذاكر لحضور حفل الفنان المصري محمد رمضان في العقبة، بحسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الصحيفة.

4 آلاف شخص حضروا حفل محمد رمضان في العقبة

وذكرت الصحيفة أن حفل محمد رمضان في العقبة حضره حوالي 4 آلاف شخص، بينما بلغت قيمة التذكر حوالي 395 دولارا للدرجات الخاصة، أما الدرجة الأولى فكان سعر التذكرة 282 دولارا، أما الدرجة الأخيرة والتي كانت الأكثر عددا فكانت 141 دولارا، أما 225 دولارا فكان سعر التذكرة المتوسطة.

وشهد الحفل الغنائي دخولا مثيرا للنجم المصري إذ كان يستقل سيارة فيراري ذهبية اللون، وقال رمضان للجمهوري الذي كان حاضرا الحفل إنه حصل على إذن من حكومة المملكة الأردنية.

رمضان يقدم أغانيه ويمازح جمهوره في الأردن

وقدم رمضان مجموعة من أغانيه الشهيرة خلال الحفل، كما قدم أيضا أغنية بلالين أحدث أغانيه، وسط صيحات وحماس كبير من الجمهوري الأردني.

وشهد الحفل كذلك ممازحة محمد رمضان للجمهور، حين قال لهم إن حفله سيستمر 48 ساعة، وأنه سيوزع عليهم مشروبات طاقة ليستمروا بنفس حماسهم ويستطيعوا المواصلة.