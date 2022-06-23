حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، ونصحت باستغلال دعم الأفلاك له اليوم، إذ إن القمر في منزله الحادي عشر، ويساعده على توطيد علاقته بالأحباب المقربين منه، ويجعله يميل للجدال ومناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء، وذلك على الصعيد العاطفي.

ونفس الدعم يجده مولود برج الجوزاء، على الصعيد المهني، نظرًا لأن القمر يتناغم مع زحل، ما يدفعه للتركيز على أعماله، والقيام بالعديد من التعديلات خاصة بالمشاريع المستقبلية، مما يزيد من حجم الأرباح.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

ونصحت «فؤاد» بضرورة استغلال اليوم على الصعيد المهني لتحقيق الكثير من الإنجازات والمشروعات المهنية، نظرًا لأن القمر يتناغم مع زحل في محور البرج، وهذا سوف يدفعك لمزيد من التركيز على أعمالك، كما يساعدك على القيام بتعديلات خاصة لمشاريعك المستقبلية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وكشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك، أن مولود برج الجوزاء اليوم، سيكون أمامه الكثير من السبل لتوطيد العلاقات مع الأحباب والمقربين منه، نظراً لوجود القمر اليوم في منزلك الحادي عشر، وهذا يمثل دعمًا كاملًا من الأبراج له ويساعده في تحسين وتوطيد علاقته بالمحيطين به، وذلك وفق حظك اليوم.