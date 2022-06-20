حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

نصائح وتحذيرات وأخبار سارة كشفت عنها عبير فؤاد خبيرة الفلك وعلم الأبراج، بشأن توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء، وذلك بعد معاناة عاشها مواليد ذلك البرج الفترة الماضية، وكان عنوانها التخبط على كافة المستويات، إلا أنه بفضل قدرتهم على التكيف مع شتى المواقف، استطاعوا تجاوز تلك الفترة.

وبحسب علم الفلك، فإنه ينصح لأصحاب ومواليد برج الجوزاء بضرورة التروي والحذر اليوم، للخروج بيوم خالي من الأمور المعقدة والشائكة كالتي عاشوها الفترة الماضيةـ تحديدًا على المستويين العملي والعاطفي.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الثلاثاء 21 يونيو، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزار مهنيا

وتقول عبير فؤاد لمولود برج الجوزاء، إنه على الجانبين العملي والمالي، يستطيع اليوم الثلاثاء أن ينمي أعماله، بشرط الابتعاد عن المغامرة، فهذا لن يكون في صالحه.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وفي الجانب العاطفي والعائلي والاجتماعي، تقول عبير فؤاد إن القمر في منزل الأصدقاء، واليوم مثاليًا للتواصل بذكاء مع من يحبون ومع أصدقائهم، وفقًا لحظك اليوم الثلاثاء 21-6-2022.