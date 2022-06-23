«مياه سوهاج» تعلن نتيجة مسابقة وظيفة محصل وقارئ بالعمولة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نتيجة مسابقة المتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة، وذلك بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس الشركة، موضحا أنه تم قبول 286 متقدما، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والحاسب الآلي والمقابلة الشخصية.

وقال اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إنه تم قبول 61 بمركز سوهاج و47 بمركز أخميم و28 بمركز المنشأة و6 بمركز ساقلتة و12 بمركز المراغة و6 بمركز جهينة، بالإضافة إلى 19 بمركز طهطا و7 بمركز طما و25 بمركز دار السلام و39 بمركز البلينا و36 بمركز جرجا.

الأوراق المطلوبة لإكمال التقديم بالوظائف

وأوضحت سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه يتم تحديد موعد استيفاء أصل مستندات التوظيف، والتي تشمل أصل المؤهل الدراسي وأصل شهادة التجنيد وأصل شهادة الميلاد وأصل صحيفة الحالة الجنائية وأصل كعب العمل وأصل الرقم التأميني ونموذج 111 فحص طبي وإقرار ذمة مالية وعدد 6 صور شخصية واستمارة «103 ع.ح» ودمغة بقيمة 3 جنيهات وعدد 5 صورة بطاقة وعدد 3 ملف حرف U وشهادة إثبات عدم تعاطي المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم 73 لعام 2021 ولائحته التنفيذية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

موعد تقديم المستندات لـ«مياه سوهاج»

وتتضمن المستندات المطلوبة أيضا، عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الأطفال إن وجد، وعدد 2 صورة شهادة الزواج وأصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للذين تم قبولهم، على أن يتم تسليم المستندات بمحطة صرف صحي الكاشف بطريق سوهاج أخميم، وذلك يومي السبت والأحد 2 و3 يوليو 2022 لمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم، ويومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 يوليو 2022 لمراكز جرجا والبلينا ودار السلام، ويومي الأربعاء والخميس 6 و7 يوليو 2022 لمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة.