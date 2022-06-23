حصول أقدم محطة مياه في سوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM»

حصلت محطة مياه سوهاج غرب السطحية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم، على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

محطة مياه سوهاج من أقدم المحطات

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن محطة مياه سوهاج غرب من أقدم محطات مياه الشرب بالمحافظة، والتي تغذي مدينة سوهاج، كما أن محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحي هي أول محطة معالجة ثلاثية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة.

وأضاف، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة، والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريا.

يأتي هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة، والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضا الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

تجديد شهادة التنمية لمحطة مياه البلينا

وأشار المهندس حسام الدين طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة، أنه تم تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه البلينا السطحية المرشحة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم، و8 محطات مياه شرب حصلت على تلك الشهادة، والتي تبلغ إنتاجيتها 285 ألف متر مكعب في اليوم بنسبة 56% من المياه السطحية.

كما حصلت ثلاث محطات معالجة صرف صحي على تلك الشهادة وتمثل 42.5% من إجمالى مياه الصرف الصحي المعالجة، وجاري تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.

ووجه رئيس مياه سوهاج، الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.