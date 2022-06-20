انتهاء خطط الإصحاح البيئي لـ 17 محطة مياه شُرب ومعالجة صرف في سوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج من خطط الإصحاح البيئي لجميع محطات مياه الشرب والتى يبلغ عددها 12 وكذلك جميع محطات معالجة الصرف الصحى والتى يبلغ عددها 5 محطات.

تحقيق التوازن البيئي بمياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن تطبيق تلك الخطط يساهم فى ايجاد بيئة صحية وتحقيق التوازن البيئى.

240 ألف متر مكعب الطاقة التصميمية لمحطات مياه سوهاج

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاه المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج انه تبلغ الطاقة التصميمية لمحطات مياه السكساكا بمركز طما وشطورة وطهطا السطحية بمركز طهطا والمراغة جهينة بمركز المراغة سوهاج غرب بمركز سوهاج ونيدة اخميم السطحية بمركز اخميم والبلينا بمركز البلينا والمنشاة بمركز المنشاة وجرجا وتوسعات جرجا بمركز جرجا وأولاد سالم بمركز دار السلام التى تم تطبيق خطط الاصحاح البيئى بها 553 الف متر مكعب لكل يوم وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحى بمحطة مياه مركز طما ومحطة مياه مركز طهطا ومحطة مياه سوهاج غرب ومحطة مياه الكولا الكولا ومحطة مياه مركز جرجا التى تم الانتهاء من تطبيق خطط الاصحاح البيئى بها 240 الف متر مكعب لكل يوم وانه تم الانتهاء من تطبيق منظومة التخلص الامن للمخلفات السائلة للمعامل والتخلص الامن للمخلفات الخطرة وتطبيق منظومة مكافحة الحشرات والقوارض.