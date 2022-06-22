شاب ينهي حياته شنقا داخل منزله بالغربية بسبب خلافات أسرية

شهدت قرية أبو صير، إحدى قرى مركز سمنود، بمحافظة الغربية، قيام شاب بالتخلص من حياته، باستخدام حبل مثبت في سقف غرفة نومة، بمنزله لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

إخطار مدير الأمن بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مشنوقا داخل منزله، وتبين قيام شاب في العقد الثالث من العمر، بشنق نفسه داخل غرفة نومة، بعد أن قام بتثبيت حبل في سقف الغرفة، وذالك بعد دخوله في حالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

الطب الشرعي لتشريح الجثة

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وأكد شهود عيان أن الشاب في العقد الثالث من عمره، وكان يمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.