شاب ينهي حياته بتناول كمية من الحبوب المخدرة بالغردقة

أقدم شاب يبلغ من العمر 22 سنة، على إنهاء حياته بتناول كمية من الحبوب المخدرة، تم استدعاء سيارة إسعاف، تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومتابعة الإجراءات.

تفاصيل إقدام شاب على إنهاء حياته بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية يفيد بإقدام شاب يبلغ من العمر 22 سنة، على إنهاء حياته، بتناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بحوزتهما نصف كيلو «هيروين»

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من إلقاء القبض على صاحب ورشة وعامل «أسترجي»، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر «الهيروين»، بوزن حوالي نصف كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائهما، في شارع «السلام»، وسط مدينة الغردقة.

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بأن صاحب ورشة وعامل ينويان الاتجار في المخدرات، وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالغردقة من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين، قبل توزيعها على العملاء، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.