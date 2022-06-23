رئيس جامعة أسيوط يشهد مراسم تنصيب اتحاد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن حفل تنصيب اتحاد كلية الخدمة الاجتماعية يأتي فى إطار إيمان إدارة الجامعة التام والمطلق بدور الاتحادات الطلابية سواء على مستوى الجامعة أو الكليات فى توطيد قنوات التواصل مع الطلاب وزيادة تقارب إدارة الجامعة معهم فى ظل المسئولية الأولى لطلاب الاتحاد فى توصيل صوت الطلاب لإدارة الجامعة وشرح رؤى وأفكار إدارة الجامعة للطلاب وتوضيح الأبعاد المختلفة لبعض القرارات والإجراءات التى تتخذها إدارة الجامعة ومشاركتهم فى الصورة العامة داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على تسخير إمكانيات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، وحرص إدارة الجامعة وأفراد أسرتها من عاملين وأعضاء هيئة التدريس على العمل من أجل التيسير عليهم ومن أجل صالح مستقبلهم وتأهيلهم على النحو الأمثل.

حفل تنصيب اتحاد كلية الخدمة الاجتماعية

جاء ذلك خلال حضور احتفال الجامعة بحفل تنصيب اتحاد كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، فضلا عن السادة وكلاء الكلية ومديري ادارة رعاية الشباب بالكلية وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وبمشاركة طلاب الاتحادات الطلابية وبمشاركة طلاب وطالبات الجامعة.

نشر الوعي الثقافي والفكري والتنويري لدي شباب الجامعة

وخلال الحفل أعرب الدكتور شحاته غريب علي فخره واعتزازه بطلاب كلية الخدمة الاجتماعية وحرصهم علي المشاركة في العديد من فعاليات الأنشطة الطلابية , مؤكدا علي حرص ادارة الجامعة علي نشر الوعي الثقافي والفكري والتنويري لدي شباب الجامعة ودعم عملية بناء انسان سوي قادر علي اتخاذ القرار من أجل تخريج جيل واعد قادر علي تحمل المسئولية والنهوض بالعملية التعليمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى الدور الفعال لاتحاد الطلاب باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين ادارة الجامعة وطلابها وتوصيل صوت زملائهم والمعوقات التي تواجههم لادارة الجامعة , مشيدا بكلية الخدمة الاجتماعية التي تضم نماذج طلابية متميزة في مختلف الأنشطة الطلابية.

وأعرب «غريب» عن سعادته بدعم ورعاية الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة للطلاب خلال فترة توليها الاشراف علي الكلية ومن ثم يخلفها الدكتور سعودي محمد حسن عميد الكلية الحالي ومشاركة طلابه في العديد من الأمور الخاصة بهم وحثهم علي المشاركة في الأنشطة الطلابية .

الحرص على دعم الطلاب فى مجال الانشطة

وأعربت الدكتورة مها غانم عن فخرها واعتزازها الكبير بكلية الخدمة الاجتماعية ذات التخصص الاقرب للمجتمع من خلال دراسة مشكلاته ومحاولة ايجاد حلول لها علي ارض الواقع.

وأضافت أن الكلية تميزت علي مستوي الجامعة في الانشطة الطلابية , موجهة الشكر والتقدير لاتحاد طلاب الكلية لدوام حرصه علي دعم طلاب الكلية في مجال الانشطة وغيرها من المجالات الاخري، مؤكدة علي حرص ادارة الجامعة علي دوام دعم هذه الكلية المتميزة، متمنية لجميع ابناء الكلية دوام التوفيق والتميز والابداع .

تقديم درع الكلية تكريما للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة

وتم خلال الحفل تقديم درع الكلية تكريما للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لمجهوداته المتميزة وانجازاته خلال فترة توليه رئاسة جامعة أسيوط , وتقديم درع اتحاد طلاب الكلية لكل من الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة , وتكريما للدكتور سعودي محمد حسن عميد الكلية , كما تم تكريم وكلاء الكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس مستشاري لجان الانشطة الطلابية , ورئيس اتحاد طلاب الكلية ونوابه و أمناء الاسر , كما تم تكريم الطلاب المتميزين في الانشطة الطلابية الحاصلين علي مراكز متميزة علي مستوي الجامعة في انشطة المسرح وغيرها من الانشطة الفنية الي جانب الانشطة الرياضية , فضلا عن تكريم الطلاب ذوي الهمم .