النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية عصر اليوم الخميس، بدفن جثمان شاب تعرض للقتل في مشاجرة أمس الأربعاء، في منطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وكانت قد انتدبت النيابة العامة، الطبيب الشرعي، بعد التحفظ على الجثمان لتشريح الجثة، ومعرفة سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة

وبحسب شهود العيان، فإن مشاجرة وقعت خلف منطقة السبع بنات في المحطة الجديدة، أسفرت عن مصرع شاب في الثلاثينيات من العمر، ويدعى محمد عبد الفتاح وشهرته «تاحة» بطعنة نافذة أودت بحياته.

وقال شهود العيان إن مشاجرة وقعت قبل الحادث بقليل قرب أحد المقاهي، وانصرف على إثرها الطرفان، إلا أنها تجددت بعد وقت قصير وطعن فيها المتهم المجني عليه، مما تسبب في وفاته على الفور.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت المجني عليه إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، والمقدم أنور القاضي، رئيس مباحث قسم أول، لضبط الجاني.

وتوصلت جهود المباحث الجنائية لهوية المتهم بارتكاب الواقعة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية، فيما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.