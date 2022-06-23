توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة على كل الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل ليلًا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا، وتنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لطقس السبت الموافق 25 يونيو، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت 25 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

-شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد 26 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.