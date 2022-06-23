رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً فنياً لطلاب كلية الفنون الجميلة

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن إدارة الجامعة حريصة على تشجيع ودعم مواهب الطلاب الفنية، سواء داخل كليات الجامعة بصفة عامة أو الكليات الفنية بصفة خاصة، وذلك لضمان إتاحة فرصة كاملة لتدريب الطلاب وتأهيلهم ليتمكنوا من المنافسة في تخصصاتهم داخل مصر وخارجها.

معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط

وجاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، لمعرض فني أقامته كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط ITI، في حضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أيمن عياد مدير فرع ITI بأسيوط، ولفيف من وكلاء الكلية لمختلف القطاعات ورؤساء الأقسام وعدد من الطلاب.

رئيس الجامعة يشهد مراسم تنصيب اتحاد طلاب خدمة اجتماعية

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن حفل تنصيب اتحاد «خدمة اجتماعية»، يأتي إيمانًا من إدارة الجامعة بدور الاتحادات الطلابية في تعميق قنوات الاتصال مع الطلاب وزيادة التقارب بينهم وبين إدارة الجامعة، في ظل المسئولية الأولى لطلاب الاتحاد فى توصيل أصوات الطلاب للإدارة، إلى جانب شرح الرؤى والأفكار الخاصة بالإدارة للطلاب وتوضيح أبعاد بعض القرارات والإجراءات التى تتخذ من قبل الإدارة.